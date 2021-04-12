Генсек НАТО та держсекретар США закликали Росію припинити нарощення військ біля українського кордону

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили нарощення російських військ біля кордонів України. Цим у своєму Twitter поділився Блінкен, пише УНН.

Цитата

“Ми домовились, що Росія повинна припинити своє небезпечне військове накопичення та триваючу агресію вздовж кордонів України”, — пише Блінкен.

Також вони обговорили перспективи просування миру в Афганістані. Блінкен додав, що очікує зустрічі із Столтенбергом.

Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021

Додатково

У Брюсселі збереться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО через дії Росії. Україна також ініціювала засідання в ОБСЄ в зв’язку зі збільшенням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму. Голови МЗС країн ЄС 19 квітня обговорять ситуацію в Україні та російську агресію.

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