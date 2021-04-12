Генсек НАТО и госсекретарь США призвали Россию прекратить наращивание войск возле украинской границы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили наращивание российских войск возле границ Украины. Этим в своем Twitter поделился Блинкен, пишет УНН.
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“Мы договорились, что Россия должна прекратить свое опасное военное накопления и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины”, — пишет Блинкен.
Также они обсудили перспективы продвижения мира в Афганистане. Блинкен добавил, что ожидает встречи с Столтенбергом.
Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021
Дополнительно
В Брюсселе соберется внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий России. Украина также инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака , состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.