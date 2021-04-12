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Генсек НАТО и госсекретарь США призвали Россию прекратить наращивание войск возле украинской границы

Киев  •  УНН

 • 26206 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили наращивание российских войск возле границ Украины. Этим в своем Twitter поделился Блинкен, пишет УНН.

Цитата

“Мы договорились, что Россия должна прекратить свое опасное военное накопления и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины”, — пишет Блинкен.

Также они обсудили перспективы продвижения мира в Афганистане. Блинкен добавил, что ожидает встречи с Столтенбергом.

Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021

Дополнительно

В Брюсселе соберется внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий России. Украина также инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака , состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.

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