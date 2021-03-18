Білий дім: відносини США та Росії тепер виглядатимуть інакше
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Дії адміністрації Президента США Джо Байдена в стосунках з Москвою будуть кардинально відрізнятися від підходів попередньої адміністрації. Про це на брифінгу в середу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає УНН.
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“Відносини президента і цієї адміністрації з росіянами будуть сильно відрізнятися від того, що ми спостерігали за останні чотири роки. І ми вже бачили докази цього з його першої телефонної розмови з президентом Путіним. Президент Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати також дадуть відповідь на ряд дестабілізуючих дій Росії”, — заявила прес-секретар.
Деталі
Говорячи про дані американської розвідки щодо спроб РФ втрутитися в американські вибори, Дженніфер Псакі заявила, що “вони заплатять певну ціну”.
“Як сказав учора президент, росіяни, безумовно, будуть нести відповідальність за свої дії. Скоро ми розповімо про це докладніше”, — зазначила вона.
Що було раніше
Президент США Джозеф Байден напередодні в інтерв’ю телеканалу ABC ствердно відповів на питання журналіста, чи вважає він президента РФ Володимира Путіна “вбивцею”.
Також президент США висловив упевненість в тому, що Путін “заплатить” за втручання в американські вибори.
Пізніше в той же день Посол Росії в США Анатолій Антонов був викликаний до Москви для консультацій.
Доповнення
Апарат директора національної розвідки США у вівторок опублікував доповідь, присвячений втручанню в американські вибори в 2020 році. У ньому стверджується, що російська влада прагнула дискредитувати Байдена, а також Демократичну партію, в якій він знаходиться, під час виборів президента в країні, що минули у листопаді.
У документі наголошується, що влада США введе санкції на підставі доповіді.