Байден оставит Салливана на посту посла США в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В администрации Джо Байдена приняли решение не менять посла США в России и оставить на должности Джона Салливана. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Вашингтон считает Салливана, который занимает свой пост с февраля 2020 года, надежным сотрудником в ситуации усиления давления на Россию.
Администрация Байдена уже четко дала понять, что отступит от подхода президента Дональда Трампа в Россию. Как пишет издание, Трамп основном стремился задобрить президента России Владимира Путина.
Оставление посла в Москве, а также приглашение Владимира Путина на конференции по климату позже в этом месяце свидетельствует о том, что администрация остается открытой для дипломатии и сотрудничества с Россией там, где это возможно. Байден пригласил десятку лидеров на саммит, хотя Кремль заявил, что когда список будет объявлен, ему понадобится некоторое время, чтобы подтвердить участие Путина.
Администрация Байдена "решила, что профессионализм Джона Салливана ценится во время важного политического перехода в США и реакции США и России, как противостояние воинственным усилиям России вблизи Украины, так и изучению возможного участия в климат, безопасность и другие вопросы".
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В Брюсселе соберется внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий России. Украина также инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях. Генсек НАТО и госсекретарь США призвали Россию прекратить наращивание войск у украинской границы.