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Байден визначився з кандидатом на пост держсекретаря США - The Hill

Байден визначився з кандидатом на пост держсекретаря США - The Hill

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кандидат в президенти США Джо Байден, якого провідні американські ЗМІ оголосили переможцем на виборах, визначився, кого призначить на пост Держсекретаря Сполучених Штатів. Про це з посиланням на джерела повідомив The Hill, передає УНН.

За словами колишнього чиновника з адміністрації експрезидента США Барака Обами, на пост глави зовнішньополітичного відомства претендує “дипломат-ветеран і давній союзник Байдена” Тоні Блінкен. Очікується, що ім’я кандидата оголосять наступного тижня, пише The Hill.

58-річний Блінкен займав пост заступника держсекретаря з 2015 по 2017 роки і був заступником радника з нацбезпеки з 2013 по 2015 роки при Обамі. Під час передвиборної кампанії Байдена він консультував кандидата в президенти з питань зовнішньої політики.

Як пише Axios, до цього фаворитом на цю посаду вважалася ексрадник з національної безпеки при адміністрації Обами і колишній повпред в ООН Сьюзан Райс. Однак Байден вирішив відмовитися від її кандидатури через давній конфлікт між Райс і республіканцями в Сенаті Конгресу США. При цьому колишня радниця все ще може зайняти іншу посаду в команді нового президента.

Раніше в листопаді Байден вже анонсував претендентів на ключові пости в його адміністрації після інавгурації. Колишній радник кандидата-демократа Рон Клайн повинен очолити апарат Білого дому.

Основним претендентом на пост глави Пентагону є колишній заступник міністра оборони з політичних справ в першій адміністрації Обами Мішель Флорной. Вона займалася питаннями нерозповсюдження ядерної зброї ще при Біллі Клінтоні.

Американський Мінфін може очолити Лаєл Брайнард, що курирувала питання економіки при адміністрації Клінтона. При Обамі вона була заступником міністра фінансів. До теперішнього часу Брайнард входила до ради керуючих Федеральної резервної системи.

Вибори президента Сполучених Штатів пройшли 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників. Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді.

Пізніше кандидат від Республіканської партії оголосив себе переможцем на виборах. Він заявляв, що на них них була порушена Конституція. Байден ж не виключив, що подасть на Трампа в суд у разі відмови передати владу.

Офіційно переможця виборів оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде біля Капітолію у Вашингтоні. В ході всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.

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