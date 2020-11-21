Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США - The Hill

По словам бывшего чиновника из администрации экс-президента США Барака Обамы, на пост главы внешнеполитического ведомства претендует “дипломат-ветеран и давний союзник Байдена” Тони Блинкен. Ожидается, что имя кандидата объявят на следующей неделе, пишет The Hill.
58-летний Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря с 2015 по 2017 годы и был заместителем советника по нацбезопасности с 2013 по 2015 годы при Обаме. Во время предвыборной кампании Байдена он консультировал кандидата в президенты по вопросам внешней политики.
Как пишет Axios, до этого фаворитом на эту должность считалась экс-советник по национальной безопасности при администрации Обамы и бывший постпред в ООН Сьюзан Райс. Однако Байден решил отказаться от ее кандидатуры из-за давнего конфликта между Райс и республиканцами в Сенате Конгресса США. При этом бывшая советница все еще может занять другую должность в команде нового президента.
Ранее в ноябре Байден уже анонсировал претендентов на ключевые посты в его администрации после инаугурации. Бывший советник кандидата-демократа Рон Клайн должен возглавить аппарат Белого дома.
Основным претендентом на пост главы Пентагона является бывший заместитель министра обороны по политическим вопросам в первой администрации Обамы Мишель Флорной. Она занималась вопросами нераспространения ядерного оружия еще при Билле Клинтоне.
Американский Минфин может возглавить Лаел Брайнард, что курировала вопросы экономики при администрации Клинтона. При Обаме она была заместителем министра финансов. До нынешнего времени Брайнард входила в совет управляющих Федеральной резервной системы.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.
Позже кандидат от Республиканской партии объявил себя победителем на выборах. Он заявлял, что их них была нарушена Конституция. Байден же не исключил, что подаст на Трампа в суд в случае отказа передать власть.
Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосования которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет у Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.