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Байден назвав терактом захоплення заручників у синагозі Техасу

Байден назвав терактом захоплення заручників у синагозі Техасу

Київ • УНН

 • 15729 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент США Джо Байден назвав актом терору захоплення заручників у синагозі міста Коллівіл (американський штат Техас). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Білого дому.
 

Деталі

"Я розмовляв сьогодні вранці з генеральним прокурором, щоб дістати короткий виклад. Він сказав, що з місцевою владою та ФБР активно співпрацюють, і вони проробили пекельну роботу. Це був акт терору", – заявив Байден.

Він зазначив, що поки що в нього та в слідства немає детальної інформації про мотиви злочинця.

"Ні у мене, ні у генерального прокурора немає всіх фактів, але стверджують, що нібито він придбав зброю на вулиці. Він купив її, коли приземлився... І, ймовірно, у нього не було жодних бомб", – додав президент США.

Нагадаємо

15 січня в американському місті Коллівіл невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги. Він заявив, що у нього є вибухівка, тому правоохоронці діяли так, щоб не наражати людей на небезпеку.

Злочинець представився братом Аафії Сіддікі, яку засуджено за тероризм, він вимагав її звільнення. Зрештою нападника було вбито.

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