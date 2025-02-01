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Батько та старший син замовили викрадення молодшого, щоб заволодіти його криптогаманцем

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 • 32888 перегляди

У Запоріжжі батько та старший син організували викрадення молодшого сина через криптовалюту на суму 500 000 доларів. Поліція інсценувала викрадення та готує підозри замовникам, яким загрожує до 12 років ув'язнення.

Батько та син, які перебували за кордоном, "замовили" свого родича - ще одного сина, котрий займався криптовалютою. Щоби заволодіти значною сумою, вони організували його викрадення та керували усіма процесами з Хорватії. Вирішується питання про повідомлення їм підозри та оголошення в розшук, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Оперативники отримали інформацію щодо планування викрадення мешканця Запоріжжя, яка отримала підтвердження.

У ході подальших заходів поліцейські встановили особи потерпілого й зловмисників та мотиви злочину. Замовниками виявилися батько та старший син, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Через фінансові розбіжності між ними виник конфлікт — аби "владнати" його, вирішили викрасти близьку людину. Для цього підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя, яких правоохоронці залучили до конфіденційного співробітництва, і всі подальші кроки відбувалися під контролем поліцейських.

За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти й піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів. Аби зберегти життя потерпілого, оперативники ДСР та слідчі поліції інсценували його викрадення.

Надалі надіслали старшому брату підтверджуючи докази — закривавлені фото жертви. Своєю чергою, батько почав телефонувати своїй колишній дружині з пропозицією допомогти звільнити їхню дитину, але за однієї умови — треба віддати флешку і перерахувати зловмисникам гроші за звільнення.

Після отримання фотодоказів замовники передали "виконавцю" другий транш за виконану роботу.

Додамо

Наразі вирішується питання про повідомлення батьку та старшому сину про заочні підозри за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, готуються матеріали для оголошення їх в розшук.

За скоєне їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
khorvatiiaХорватія
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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