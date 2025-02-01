Отец и старший сын заказали похищение младшего, чтобы завладеть его криптокошельком
Киев • УНН
В Запорожье отец и старший сын организовали похищение младшего сына через криптовалюту на сумму 500 000 долларов. Полиция инсценировала похищение и готовит подозрения заказчикам, которым грозит до 12 лет заключения.
Отец и сын, которые находились за границей, "заказали" своего родственника - еще одного сына, который занимался криптовалютой. Чтобы завладеть значительной суммой, они организовали его похищение и руководили всеми процессами из Хорватии. Решается вопрос о сообщении им подозрения и объявления в розыск, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Оперативники получили информацию о планировании похищения жителя Запорожья, которая получила подтверждение.
В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили личности потерпевшего и злоумышленников и мотивы преступления. Заказчиками оказались отец и старший сын, которые в начале полномасштабного вторжения выехали за границу. Из-за финансовых разногласий между ними возник конфликт - чтобы "уладить" его, решили похитить близкого человека. Для этого подыскали лиц из числа жителей Запорожья, которых правоохранители привлекли к конфиденциальному сотрудничеству, и все дальнейшие шаги происходили под контролем полицейских.
По замыслам заказчиков, младшего брата должны были похитить и подвергнуть пыткам, чтобы заставить его отдать им флешку с доступами к криптокошельку, на котором якобы есть 500 000 долларов. Чтобы сохранить жизнь потерпевшего, оперативники ДВР и следователи полиции инсценировали его похищение.
В дальнейшем прислали старшему брату подтверждающие доказательства - окровавленные фото жертвы. В свою очередь, отец начал звонить своей бывшей жене с предложением помочь освободить их ребенка, но при одном условии - надо отдать флешку и перечислить злоумышленникам деньги за освобождение.
После получения фотодоказательств заказчики передали "исполнителю" второй транш за выполненную работу.
Добавим
Сейчас решается вопрос о сообщении отцу и старшему сыну о заочных подозрениях по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, готовятся материалы для объявления их в розыск.
За содеянное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.