"Батьківщина" ще не визначилася з підтримкою розпуску ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сьогодні фракція ВО "Батьківщина" під час наради планує обговорити питання підтримки подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії. Про це журналісту УНН повідомив член фракції "Батьківщина" Михайло Волинець.
"Ми зараз зібралися на нараду фракції та питання (щодо голосування за розпуск ЦВК – ред.) наразі будемо обговорювати", - сказав Волинець.
Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшло подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, воно було передане до профільного комітету.
Сьогодні комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендуватиме для розгляду подання Президента про зміну складу Центральної виборчої комісії.
Додамо, що за словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, для того, аби відправити нинішній склад ЦВК у відставку, необхідно 300 голосів нардепів.