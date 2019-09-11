"Батькивщина" еще не определилась с поддержкой роспуска ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сегодня фракция ВО "Батькивщина" во время совещания планирует обсудить вопрос поддержки представления Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. Об этом журналисту УНН сообщил член фракции "Батькивщина" Михаил Волынец.
"Мы сейчас собрались на совещание фракции и вопрос (относительно голосования за роспуск ЦИК - ред.) сейчас будем обсуждать", - сказал Волынец.
Напомним, в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет.
Сегодня комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовать для рассмотрения представление Президента об изменении состава Центральной избирательной комиссии.
Добавим, что по словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, для того, чтобы отправить нынешний состав ЦИК в отставку, необходимо 300 голосов нардепов.