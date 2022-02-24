Банківська система буде працювати, однак будуть введені ліміти - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Банківська система продовжить свою роботу, однак із встановленням лімітів, заявив під час брифінгу радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, додавши, що це зроблено для того, щоб система не рухнула, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Банківська система як працювала - так і буде працювати, як і працювала, тільки будут введені ліміти. Це зроблено для того, щоб вона не рухнула. Тому що панічні настрої можуть спричинити якийсь дисбаланс у роботі банківської системи. Але зараз все перебуває під контролем Національного банку”, - наголосив Подоляк.
Додамо
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.
У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.
На всій території України ввели воєнний стан.