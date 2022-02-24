Банковская система будет работать, однако будут введены лимиты - Подоляк

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“Банковская система как работала - так и будет работать, как и работала, только будут введены лимиты. Это сделано для того, чтобы она не рухнула. Потому что панические настроения могут вызвать некий дисбаланс в работе банковской системы. Но сейчас все находится под контролем Национального банка”, - подчеркнул Подоляк.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.

В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.

На всей территории Украины ввели военное положение.