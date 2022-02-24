Банковская система будет работать, однако будут введены лимиты - Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Банковская система продолжит свою работу, однако с установлением лимитов, заявил во время брифинга советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что это сделано для того, чтобы система не рухнула, передает корреспондент УНН.
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“Банковская система как работала - так и будет работать, как и работала, только будут введены лимиты. Это сделано для того, чтобы она не рухнула. Потому что панические настроения могут вызвать некий дисбаланс в работе банковской системы. Но сейчас все находится под контролем Национального банка”, - подчеркнул Подоляк.
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