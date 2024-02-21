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Банк розвитку Німеччини виділив на підтримку України понад 1,4 мільярда євро

Банк розвитку Німеччини виділив на підтримку України понад 1,4 мільярда євро

Київ • УНН

 • 27930 перегляди

Німеччина виділяє понад 1,4 мільярда євро через KfW на підтримку енергетичного сектору України, житлові програми для переміщених осіб та ремонт інфраструктури, зокрема закладів охорони здоров'я та шкіл, пошкоджених під час війни.

Державний банк розвитку Німеччини KfW від імені уряду ФРН та ЄС реалізує понад 40 проєктів на загальну суму понад 1,4 мільярда євро. Про це повідомляє BR24, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 520 млн євро виділено енергетичному сектору, оскільки лінії електропередач, підстанції та електростанції постійно зазнають атак з боку росії, тому необхідні постійні ремонтні роботи.

Крім того, ще понад 530 млн євро буде спрямовано на житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб і громад, які їх приймають.

KfW також зміцнює базову муніципальну інфраструктуру, виділяючи близько 135 млн євро зокрема на ремонт і модернізацію медичних центрів, шкіл і питних водопроводів.

Лише від початку повномасштабного вторгнення рф, KfW виділив понад 1,2 млрд євро, здебільшого на підтримку державних функцій.

Нагадаємо

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 мільярда євро, включаючи гаубиці, боєприпаси, системи протиповітряної оборони та ракети.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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