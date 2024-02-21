Банк развития Германии выделил на поддержку Украины более 1,4 миллиарда евро

Государственный банк развития Германии KfW от имени правительства ФРГ и ЕС реализует более 40 проектов на общую сумму более 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщает BR24, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 520 млн евро выделено энергетическому сектору, поскольку линии электропередач, подстанции и электростанции постоянно подвергаются атакам со стороны россии, поэтому необходимы постоянные ремонтные работы.

Кроме того, еще более 530 млн евро будет направлено на жилищные программы и социальные услуги для внутренне перемещенных лиц и общин, которые их принимают.

KfW также укрепляет базовую муниципальную инфраструктуру, выделяя около 135 млн евро в частности на ремонт и модернизацию медицинских центров, школ и питьевых водопроводов.

Только с начала полномасштабного вторжения рф, KfW выделил более 1,2 млрд евро, в основном на поддержку государственных функций.

Напомним

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда евро, включая гаубицы, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты.