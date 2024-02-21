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Банк развития Германии выделил на поддержку Украины более 1,4 миллиарда евро

Банк развития Германии выделил на поддержку Украины более 1,4 миллиарда евро

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 10:53  •  14194 просмотра

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Германия выделяет более 1,4 миллиарда евро через KfW на поддержку энергетического сектора Украины, жилищные программы для перемещенных лиц и ремонт инфраструктуры, в частности учреждений здравоохранения и школ, поврежденных во время войны.

Государственный банк развития Германии KfW от имени правительства ФРГ и ЕС реализует более 40 проектов на общую сумму более 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщает BR24, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 520 млн евро выделено энергетическому сектору, поскольку линии электропередач, подстанции и электростанции постоянно подвергаются атакам со стороны россии, поэтому необходимы постоянные ремонтные работы.

Кроме того, еще более 530 млн евро будет направлено на жилищные программы и социальные услуги для внутренне перемещенных лиц и общин, которые их принимают.

KfW также укрепляет базовую муниципальную инфраструктуру, выделяя около 135 млн евро в частности на ремонт и модернизацию медицинских центров, школ и питьевых водопроводов.

Только с начала полномасштабного вторжения рф, KfW выделил более 1,2 млрд евро, в основном на поддержку государственных функций.

Напомним

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда евро, включая гаубицы, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Банк розвитку Німеччини виділив на підтримку України понад 1,4 мільярда євро
The German Development Bank has allocated over EUR 1.4 billion to support Ukraine
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Банк развития Германии выделил на поддержку Украины более 1,4 миллиарда евро

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