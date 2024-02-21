Банк развития Германии выделил на поддержку Украины более 1,4 миллиарда евро
Киев • УНН
Германия выделяет более 1,4 миллиарда евро через KfW на поддержку энергетического сектора Украины, жилищные программы для перемещенных лиц и ремонт инфраструктуры, в частности учреждений здравоохранения и школ, поврежденных во время войны.
Государственный банк развития Германии KfW от имени правительства ФРГ и ЕС реализует более 40 проектов на общую сумму более 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщает BR24, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 520 млн евро выделено энергетическому сектору, поскольку линии электропередач, подстанции и электростанции постоянно подвергаются атакам со стороны россии, поэтому необходимы постоянные ремонтные работы.
Кроме того, еще более 530 млн евро будет направлено на жилищные программы и социальные услуги для внутренне перемещенных лиц и общин, которые их принимают.
KfW также укрепляет базовую муниципальную инфраструктуру, выделяя около 135 млн евро в частности на ремонт и модернизацию медицинских центров, школ и питьевых водопроводов.
Только с начала полномасштабного вторжения рф, KfW выделил более 1,2 млрд евро, в основном на поддержку государственных функций.
Напомним
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда евро, включая гаубицы, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты.
Банк развития Германии выделил на поддержку Украины более 1,4 миллиарда евро
Германия выделяет более 1,4 миллиарда евро через KfW на поддержку энергетического сектора Украины, жилищные программы для перемещенных лиц и ремонт инфраструктуры, в частности учреждений здравоохранения и школ, поврежденных во время войны.
Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к премьер-министру с просьбой пересмотреть возможность ограничения выплат внутренне перемещенным лицам с марта, поскольку это может лишить до 1 миллиона ВПЛ их единственного источника дохода.
В комитете по нацбезопасности назвали вызовы, с которыми Украина встретится в 2024 году
Украина столкнется с вызовами, связанными с политическими событиями в США и Польше, а также с целью россии полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области в 2024 году.
Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека
Российские войска обстреляли Херсон ночью, ранив трех местных жителей, среди которых две женщины в возрасте 57 и 39 лет и 25-летний мужчина, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.
Польша и Украина проводят экстренные переговоры из-за блокады пограничных переходов польскими фермерами
Польские и украинские чиновники провели экстренные переговоры для решения спора о блокировании пограничных переходов, вызванного протестами польских фермеров против импорта продовольствия из Украины.
СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от призыва: среди задержанных военком с Полтавщины
Правоохранители разоблачили еще пять схем, которые помогали мужчинам уклоняться от призыва и нелегально выезжать из Украины, задержав организаторов в разных регионах.
российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ
Российский оккупант и блогер, который раскрыл информацию о потерях россии в 16 000 солдат во время штурма Авдеевки, как сообщается, покончил с собой после того, как его соратники начали преследовать его.
рф демонстрирует, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для нее необходимой, особенно перед выборами - Вениславский
По словам украинского депутата, россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является жизненно важной для них, особенно перед переизбранием путина.
Благотворители обеспечили спортсменов из Винницкой области снаряжением для академической гребли
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" присоединился к приобретению гребного снаряжения для спортсменов Винницкой области, чтобы помочь решить проблему хронической нехватки спортивного инвентаря.
В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство
Сотрудники Мукачевского районного управления полиции оперативно установили лиц причастных к драке. Известно, что пострадавшим является военнослужащий