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Баканов: СБУ з самого початку розглядала людський фактор, як причину катастрофи літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Заява іранської влади про те, що військові цієї країни помилково збили літак МАУ, підтвердила першу версію розслідування, до якої схилялася СБУ. Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

“Ми розглядали людський фактор, як основну причину авіакатастрофи — роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Учора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях — зіткненні літака з ракетою та можливому теракті. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію”, — зазначив Іван Баканов.

Баканов ще раз висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі літака “МАУ”.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Іран офіційно визнав, що український пасажирський літак був збитий військовими цієї країни.

Літак МАУ зазнав катастрофи неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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