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Байден вирішив виключити Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму

Байден вирішив виключити Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму

Київ • УНН

 • 45293 перегляди

Адміністрація Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в рамках угоди про звільнення політв'язнів. Це рішення може бути скасоване після інавгурації нового президента США.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Це відбудеться у рамках угоди, укладеній за сприяння католицької церкви, щодо звільнення політичних в'язнів на острові. Про це у вівторок, 14 січня, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Оцінку завершено, і ми не маємо інформації, яка б підтверджувала, що Куба є державою-спонсором тероризму

- повідомило джерело в адміністрації Байдена.

Водночас видання зазначає, що Куба може повернутися до цього списку вже наступного тижня після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Відомо, що обраний президент Дональд Трамп визначив Кубу як державу-спонсора тероризму незадовго до того, як залишив свій пост у січні 2021 року, через п’ять років після того, як президент Барак Обама виключив її зі списку. 

Обраний Трампом на посаду Держсекретаря Марко Рубіо є американцем кубинського походження і виступає за жорстку політику щодо Куби. Маурісіо Клавер-Кароне - архітектор жорсткої політики Трампа щодо Латинської Америки під час його першої адміністрації - був обраний спеціальним посланником у Латинській Америці.

Дефіцит води на Кубі загострює кризу, особливо в Гавані14.09.24, 06:29 • 23377 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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