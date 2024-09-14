Дефіцит води на Кубі загострює кризу, особливо в Гавані
Київ • УНН
Понад 600 000 кубинців потерпають від проблем із водопостачанням. У Гавані тисячі домогосподарств залишаються без води, а в інших великих містах понад 30 000 клієнтів позбавлені доступу до питної води.
Дефіцит води на Кубі загострює кризу в столиці. Про це повідомляє CNA, передає УНН.
Деталі
Дефіцит води на Кубі продовжує загострювати ситуацію в країні, вже охопленій браком їжі, палива та електроенергії. За офіційними даними, понад 600 000 жителів острова – більше ніж 1 з 20 кубинців – потерпають від проблем із водопостачанням, що викликає зростаюче невдоволення серед населення.
Особливо постраждала столиця Гавана, де гостра нестача води вразила найбільше місто країни. Кубинський уряд підтвердив, що в столиці тисячі домогосподарств залишаються без води, а ситуація ускладнюється для більшості найбільших міст країни, де понад 30 000 клієнтів позбавлені доступу до питної води.
Куба знижує прогноз зростання. Економічна криза продовжується14.11.22, 18:57 • 264389 переглядiв