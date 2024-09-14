Дефицит воды на Кубе обостряет кризис, особенно в Гаване
Киев • УНН
Более 600 000 кубинцев страдают от проблем с водоснабжением. В Гаване тысячи домохозяйств остаются без воды, а в других крупных городах более 30 000 клиентов лишены доступа к питьевой воде.
Дефицит воды на Кубе обостряет кризис в столице. Об этом сообщает CNA, передает УНН.
Детали
Дефицит воды на Кубе продолжает обострять ситуацию в стране, уже охваченной нехваткой еды, топлива и электроэнергии. По официальным данным, более 600 000 жителей острова - более чем 1 из 20 кубинцев - страдают от проблем с водоснабжением, что вызывает растущее недовольство среди населения.
Особенно пострадала столица Гавана, где острая нехватка воды поразила крупнейший город страны. Кубинское правительство подтвердило, что в столице тысячи домохозяйств остаются без воды, а ситуация усложняется для большинства крупнейших городов страны, где более 30 000 клиентов лишены доступа к питьевой воде.
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