Дефицит воды на Кубе обостряет кризис, особенно в Гаване

Дефицит воды на Кубе обостряет кризис в столице. Об этом сообщает CNA, передает УНН.

Детали

Дефицит воды на Кубе продолжает обострять ситуацию в стране, уже охваченной нехваткой еды, топлива и электроэнергии. По официальным данным, более 600 000 жителей острова - более чем 1 из 20 кубинцев - страдают от проблем с водоснабжением, что вызывает растущее недовольство среди населения.

Особенно пострадала столица Гавана, где острая нехватка воды поразила крупнейший город страны. Кубинское правительство подтвердило, что в столице тысячи домохозяйств остаются без воды, а ситуация усложняется для большинства крупнейших городов страны, где более 30 000 клиентов лишены доступа к питьевой воде.

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