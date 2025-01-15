Байден решил исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Это произойдет в рамках соглашения, заключенного при содействии католической церкви, по освобождению политических заключенных на острове. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Оценка завершена, и мы не имеем информации, подтверждающей, что Куба является государством-спонсором терроризма - сообщил источник в администрации Байдена.

В то же время издание отмечает, что Куба может вернуться в этот список уже на следующей неделе после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Известно, что избранный президент Дональд Трамп определил Кубу как государство-спонсора терроризма незадолго до того, как покинул свой пост в январе 2021 года, через пять лет после того, как президент Барак Обама исключил ее из списка.

Избранный Трампом на должность Госсекретаря Марко Рубио является американцем кубинского происхождения и выступает за жесткую политику в отношении Кубы. Маурисио Клавер-Кароне - архитектор жесткой политики Трампа в отношении Латинской Америки во время его первой администрации - был избран специальным посланником в Латинской Америке.

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