Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, тож країна звільнить понад 550 вʼязнів

Після заяви президента США Джо Байдена про виключення Куби зі списку країн-спонсорів тероризму, країна заявила, що звільнить 553 ув'язнених, включно з заарештованими протестувальниками та іншими політичними в'язнями.

Про це повідомляє France24, пише УНН.

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У Білому домі заявили, що в одній зі своїх останніх офіційних заяв, перед інавгурацією Дональда Трампа, президент США Джо Байден вилучив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Утім, таке рішення, ймовірно, буде скасовано Трампом, який в період свого першого президентства відновив статус Куби як країни, що підтримує тероризм.

Оцінка була завершена, і ми не маємо інформації, яка б підтверджувала, що Куба є державою-спонсором тероризму - заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Чиновник також додав, що угода була укладена за допомогою Католицької Церкви, задля звільнення політичних в'язнів на Кубі і тих, хто був затриманий несправедливо.

Члени сімей ув'язнених протестувальників підтримали цю заяву, в тому числі Лісет Фонсека, мати 41-річного Роберто Переса, засудженого до 10 років ув'язнення.

У липні 2021 Роберто Перес разом з тисячами інших кубинців брав участь в антиурядових протестах, які відбувалися у звʼязку з відключенням електроенергії та різким зростанням цін на продукти харчування.

Усі матері ув'язнених хочуть, щоб наші діти були вільними і не зазнавали страждань, не перебували в пеклі, яким є в'язниці на Кубі. Вони не повинні були опинитися у в'язниці - сказала Фонсека.

За офіційними даними Куби, близько 500 осіб були засуджені до 25 років ув'язнення за участь в акції, але правозахисні групи і посольство США стверджують, що ця цифра близька до 1 000.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що адміністрація Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в рамках угоди про звільнення політв'язнів. Це рішення може бути скасоване після інавгурації нового президента США.