Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, поэтому страна освободит более 550 заключенных

После заявления президента США Джо Байдена об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, страна заявила, что освободит 553 заключенных, включая арестованных протестующих и других политических заключенных.

Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали

В Белом доме заявили, что в одном из своих последних официальных заявлений, перед инаугурацией Дональда Трампа, президент США Джо Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, но такое решение, вероятно, будет отменено Трампом, который в период своего первого президентства восстановил статус Кубы как страны, поддерживающей терроризм.

Оценка была завершена, и мы не имеем информации, подтверждающей, что Куба является государством-спонсором терроризма

Чиновник также добавил, что соглашение было заключено с помощью Католической Церкви, для освобождения политических заключенных на Кубе и тех, кто был задержан несправедливо.

Члены семей заключенных протестующих поддержали это заявление, в том числе Лисет Фонсека, мать 41-летнего Роберто Переса, приговоренного к 10 годам заключения.

В июле 2021 Роберто Перес вместе с тысячами других кубинцев участвовал в антиправительственных протестах, которые происходили в связи с отключением электроэнергии и резким ростом цен на продукты питания.

Все матери заключенных хотят, чтобы наши дети были свободными и не испытывали страданий, не находились в аду, которым являются тюрьмы на Кубе. Они не должны были оказаться в тюрьме