Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, поэтому страна освободит более 550 заключенных

ukenru
Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 117962 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 164186 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 133425 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 169862 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 146350 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 139751 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 238202 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288321 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226814 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284300 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

15 января, 02:32 • 105114 просмотра
На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

15 января, 03:06 • 105086 просмотра
В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

15 января, 04:03 • 113262 просмотра
Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

15 января, 04:37 • 112468 просмотра
Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

05:41 • 102177 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

08:50 • 69584 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 125483 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 127229 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 164186 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 145594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 129560 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 120322 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 125303 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 121853 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 122564 просмотра
Актуальное
Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, поэтому страна освободит более 550 заключенных

Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, поэтому страна освободит более 550 заключенных

Киев  •  УНН

 • 7627 просмотра

Read in English

Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма перед завершением президентства. В ответ Куба согласилась освободить 553 заключенных, включая политических заключенных и участников протестов 2021 года.

После заявления президента США Джо Байдена об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, страна заявила, что освободит 553 заключенных, включая арестованных протестующих и других политических заключенных.

Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали 

В Белом доме заявили, что в одном из своих последних официальных заявлений, перед инаугурацией Дональда Трампа, президент США Джо Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, но такое решение, вероятно, будет отменено Трампом, который в период своего первого президентства восстановил статус Кубы как страны, поддерживающей терроризм.

Оценка была завершена, и мы не имеем информации, подтверждающей, что Куба является государством-спонсором терроризма

- заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Чиновник также добавил, что соглашение было заключено с помощью Католической Церкви, для освобождения политических заключенных на Кубе и тех, кто был задержан несправедливо.

Члены семей заключенных протестующих поддержали это заявление, в том числе Лисет Фонсека, мать 41-летнего Роберто Переса, приговоренного к 10 годам заключения.

В июле 2021 Роберто Перес вместе с тысячами других кубинцев участвовал в антиправительственных протестах, которые происходили в связи с  отключением электроэнергии и резким ростом цен на продукты питания.

Все матери заключенных хотят, чтобы наши дети были свободными и не испытывали страданий, не находились в аду, которым являются тюрьмы на Кубе. Они не должны были оказаться в тюрьме

- сказала Фонсека.

По официальным данным Кубы, около 500 человек были приговорены к 25 годам заключения за участие в акции, но правозащитные группы и посольство США утверждают, что эта цифра близка к 1 000.

Напомним 

Ранее УНН писал, что администрация Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма в рамках соглашения об освобождении политзаключенных. Это решение может быть отменено после инаугурации нового президента США.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
kubaКуба
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден

Обратиться по вопросам размещения рекламы