Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, поэтому страна освободит более 550 заключенных
Киев • УНН
Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма перед завершением президентства. В ответ Куба согласилась освободить 553 заключенных, включая политических заключенных и участников протестов 2021 года.
После заявления президента США Джо Байдена об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, страна заявила, что освободит 553 заключенных, включая арестованных протестующих и других политических заключенных.
Об этом сообщает France24, пишет УНН.
Детали
В Белом доме заявили, что в одном из своих последних официальных заявлений, перед инаугурацией Дональда Трампа, президент США Джо Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, но такое решение, вероятно, будет отменено Трампом, который в период своего первого президентства восстановил статус Кубы как страны, поддерживающей терроризм.
Оценка была завершена, и мы не имеем информации, подтверждающей, что Куба является государством-спонсором терроризма
Чиновник также добавил, что соглашение было заключено с помощью Католической Церкви, для освобождения политических заключенных на Кубе и тех, кто был задержан несправедливо.
Члены семей заключенных протестующих поддержали это заявление, в том числе Лисет Фонсека, мать 41-летнего Роберто Переса, приговоренного к 10 годам заключения.
В июле 2021 Роберто Перес вместе с тысячами других кубинцев участвовал в антиправительственных протестах, которые происходили в связи с отключением электроэнергии и резким ростом цен на продукты питания.
Все матери заключенных хотят, чтобы наши дети были свободными и не испытывали страданий, не находились в аду, которым являются тюрьмы на Кубе. Они не должны были оказаться в тюрьме
По официальным данным Кубы, около 500 человек были приговорены к 25 годам заключения за участие в акции, но правозащитные группы и посольство США утверждают, что эта цифра близка к 1 000.
Напомним
Ранее УНН писал, что администрация Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма в рамках соглашения об освобождении политзаключенных. Это решение может быть отменено после инаугурации нового президента США.