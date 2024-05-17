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Байден підписав законопроект про авіацію, що посилює безпеку та права пасажирів

Байден підписав законопроект про авіацію, що посилює безпеку та права пасажирів

Київ • УНН

 • 21462 перегляди

Президент Байден підписав законопроект про авіацію на суму 105 мільярдів доларів, який посилює безпеку, збільшує кількість авіадиспетчерів, фінансує безпеку злітно-посадкових смуг, зобов'язує повертати гроші за скасовані рейси, забороняє плату за сімейні місця і вимагає використання 25-годинних диктофонів у кабіні екіпажу.

Байден підписав законопроект про широку авіаційну безпеку та реформування. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент Джо Байден у четвер підписав масштабний авіаційний законопроект, спрямований на покращення авіаційної безпеки та захист прав пасажирів. Нове законодавство передбачає збільшення штату авіадиспетчерів США, розширення фінансування для запобігання інцидентам із закриттям злітно-посадкових смуг та прискорення процесу повернення коштів за скасовані рейси.

П'ятирічний план, вартістю 105 мільярдів доларів США, включає низку нових заходів для захисту пасажирів. Зокрема, авіакомпаніям забороняється стягувати плату за те, щоб члени родини могли сидіти разом. Крім того, закон вимагає, щоб літаки були обладнані 25-годинними записуючими пристроями в кабіні пілотів, що значно покращить можливості для розслідування авіаційних інцидентів.

Байден заявив, що авіаудари США в Іраку спрямовані на стримування Ірану і бойовиків від атак28.12.23, 10:04 • 31052 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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