Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
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Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии
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"Шахеды" рф направляются в Николаевскую область с юга
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров
Президент Байден подписал законопроект об авиации на сумму 105 миллиардов долларов, который усиливает безопасность, увеличивает количество авиадиспетчеров, финансирует безопасность взлетно-посадочных полос, обязывает возвращать деньги за отмененные рейсы, запрещает плату за семейные места и требует использования 25-часовых диктофонов в кабине экипажа.
Израильские солдаты получили ранения в результате атаки беспилотника из Ливана
Трое израильских солдат были ранены в результате атаки беспилотника, запущенного из южного Ливана в приграничном городе Метула, ответственность за удар взяла на себя Хезболла.
В захваченном Севастополе было нарушено электроснабжение из-за падения БпЛА на подстанцию
Во временно оккупированном Севастополе произошло частичное отключение электроэнергии из-за попадания сбитого беспилотника в оборудование Севастопольской подстанции.
"Шахеды" направляются в Винницу с юга
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении вражеских беспилотников Shahed иранского производства, которые летели в Винницу с юга.
белгородская область: в результате атаки дронов умерли женщина и ее сын; на заправке одного поселка произошел пожар
В белгородской области рф в результате атаки беспилотника погибли женщина и ее 4-летний сын, а на заправке возле села бессоновка произошел пожар.
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы
В захваченном рф Крыму прогремели взрывы.
Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"
Вражеские беспилотники были обнаружены в направлении Одессы и Одесской и Кировоградской областей.
Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла забег на 400 метров с барьерами на турнире Challenge Series в итальянской Савоне с результатом 55,83 секунды.
Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал "отчаянным" шагом рф высылку британского атташе по вопросам обороны министр обороны Великобритании из москвы, противопоставив его тому, что российский атташе в Великобритании действовал как шпион, тогда как британский атташе лишь представлял поддержку Великобритании Украине против незаконного вторжения рф.
"Шахеды" рф направляются в Николаевскую область с юга
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российские "Шахеды" летят в направлении Николаевской области с юга.