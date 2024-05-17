Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров

Байден подписал законопроект о широкой авиационной безопасности и реформировании. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент Джо Байден в четверг подписал масштабный авиационный законопроект, направленный на улучшение авиационной безопасности и защиту прав пассажиров. Новое законодательство предусматривает увеличение штата авиадиспетчеров США, расширение финансирования для предотвращения инцидентов с закрытием взлетно-посадочных полос и ускорение процесса возврата средств за отмененные рейсы.

Пятилетний план, стоимостью 105 миллиардов долларов США, включает ряд новых мер для защиты пассажиров. В частности, авиакомпаниям запрещается взимать плату за то, чтобы члены семьи могли сидеть вместе. Кроме того, закон требует, чтобы самолеты были оборудованы 25-часовыми записывающими устройствами в кабине пилотов, что значительно улучшит возможности для расследования авиационных инцидентов.

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