Байден заявил, что авиаудары США в Ираке направлены на сдерживание Ирана и боевиков от атак

Воздушные удары американских военных в понедельник в Ираке были направлены на то, чтобы удержать Иран и поддерживаемые Ираном группировки от проведения или поддержки атак на личный состав и объекты США, заявил в среду президент США Джо Байден. Об этом сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

"Эти удары были направлены на то, чтобы ослабить и сорвать текущую серию атак на Соединенные Штаты и наших партнеров, а также удержать Иран и поддерживаемые Ираном группировки ополченцев от проведения или поддержки дальнейших атак на персонал и объекты Соединенных Штатов", - заявил Байден в своем письме в среду высшему руководству Конгресса США.

"Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо и целесообразно, для устранения дальнейших угроз или атак", - говорится в письме.

Напомним,

США нанесли ударов по трем объектам группировки "Хезболла" в Ираке в ответ на нападение на базы военных США в Ираке и Сирии.

Ранее группировка "Хезболла" пообещала усилить атаки на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

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