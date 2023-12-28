Байден заявил, что авиаудары США в Ираке направлены на сдерживание Ирана и боевиков от атак
Байден говорит, что авиаудары США в Ираке направлены на то, чтобы удержать Иран и боевиков от нападений.
Ким Чен Ын приказал армии и промышленности ускорить подготовку к войне - Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал своей армии, промышленности боеприпасов и сектору ядерного оружия ускорить подготовку к войне.
5 млн грн на создание надлежащих условий для выздоровления - сеть мультимаркетов "Аврора" совместно с клиентами поддержала деток из ожогового отделения центра "Незламні"
Сеть мультимаркетов "Аврора" совместно с клиентами поддержала деток из ожогового отделения центра "Незламні".
На праздники будут дежурить 30 тысяч полицейских
30 тысяч полицейских позаботятся о безопасности людей на рождественские и новогодние праздники.
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ-31К
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщения о взлете вражеского МиГ-31К.
Спецслужбы рф готовят против ГБР масштабную спецоперацию по дискредитации
Подозреваемые в государственной измене члены преступной организации готовят против Государственного бюро расследований масштабную медийную спецоперацию по дискредитации.
Сумскую область ночью армия рф обстреляла из минометов
Российские войска ночью обстреляли общину в Сумской области из минометов.
Республиканцы Колорадо обжаловали дисквалификацию Трампа на выборах в штате в Верховном суде США
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США дисквалификацию Трампа на выборах в Колорадо.
После атаки на корабль рф "Новочеркасск" оккупанты из порта Феодосии вывозят награбленное украинское зерно
Зафиксирована большая колонна грузовиков-зерновозов на феодосийской объездной дороге.
Враг ударил из артиллерии по Очакову в Николаевской области
Российские войска за прошедшие сутки обстреливали из артиллерии две громады в Николаевской области.