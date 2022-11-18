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Австралія продовжить угоду щодо атомних підводних човнів, незважаючи на критику Макрона

Австралія продовжить угоду щодо атомних підводних човнів, незважаючи на критику Макрона

Київ • УНН

 • 334249 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив у п'ятницю, що його країна не змінила своєї позиції і побудує флот підводних човнів у рамках угоди з AUKUS, незважаючи на критику з боку президента Франції Еммануеля Макрона, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Виступаючи перед журналістами в Бангкоку, столиці Таїланду, прем'єр-міністр Австралії сказав, що Макрон має право висловлювати свої погляди, що він і робить.

«Ми працюємо над домовленостями з AUKUS, у цьому немає нічого двозначного. Це наша позиція», - сказав Альбанезе.

«Він має право робити будь-які коментарі як лідер Франції. Ми маємо дуже тісні відносини співпраці», - додав він.

Контекст

AUKUS – це тристоронній договір про безпеку для Індо-Тихоокеанського регіону, запущений 15 вересня 2021 року Австралією, США та Великою Британією.

Дипломатичні відносини між Францією та Австралією зіпсувалися у вересні минулого року, коли Австралія підписала угоду на придбання атомних підводних човнів.

Австралія також скасувала свою програму Future Submarine Program (FSP) із французькою військово-морською групою, щоб купити 12 підводних човнів на суму 56 мільярдів євро.

Це рішення розлютило Макрона та його уряд, які висловили тривогу щодо угоди.

У четвер президент Франції Еммануель Макрон звинуватив колишнього прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона у провокуванні «ядерної конфронтації» з Китаєм і заявив, що допоміг Австралії домогтися «свободи та суверенітету» через угоду щодо підводних човнів, повідомляє ABC News.

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