Австралія продовжить угоду щодо атомних підводних човнів, незважаючи на критику Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив у п'ятницю, що його країна не змінила своєї позиції і побудує флот підводних човнів у рамках угоди з AUKUS, незважаючи на критику з боку президента Франції Еммануеля Макрона, передає УНН з посиланням на Sky News.
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Виступаючи перед журналістами в Бангкоку, столиці Таїланду, прем'єр-міністр Австралії сказав, що Макрон має право висловлювати свої погляди, що він і робить.
«Ми працюємо над домовленостями з AUKUS, у цьому немає нічого двозначного. Це наша позиція», - сказав Альбанезе.
«Він має право робити будь-які коментарі як лідер Франції. Ми маємо дуже тісні відносини співпраці», - додав він.
Контекст
AUKUS – це тристоронній договір про безпеку для Індо-Тихоокеанського регіону, запущений 15 вересня 2021 року Австралією, США та Великою Британією.
Дипломатичні відносини між Францією та Австралією зіпсувалися у вересні минулого року, коли Австралія підписала угоду на придбання атомних підводних човнів.
Австралія також скасувала свою програму Future Submarine Program (FSP) із французькою військово-морською групою, щоб купити 12 підводних човнів на суму 56 мільярдів євро.
Це рішення розлютило Макрона та його уряд, які висловили тривогу щодо угоди.
У четвер президент Франції Еммануель Макрон звинуватив колишнього прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона у провокуванні «ядерної конфронтації» з Китаєм і заявив, що допоміг Австралії домогтися «свободи та суверенітету» через угоду щодо підводних човнів, повідомляє ABC News.