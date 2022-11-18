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Австралия продолжит соглашение по атомным подлодкам, несмотря на критику Макрона

Австралия продолжит соглашение по атомным подлодкам, несмотря на критику Макрона

Киев • УНН

 • 334248 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в пятницу, что его страна не изменила своей позиции и построит флот подлодок в рамках соглашения с AUKUS, несмотря на критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Выступая перед журналистами в Бангкоке, столице Таиланда, премьер-министр Австралии сказал, что Макрон имеет право выражать свои взгляды, что он и делает.

«Мы работаем над договоренностями с AUKUS, в этом нет ничего двусмысленного. Это наша позиция», – сказал Альбанезе.

«Он имеет право делать какие-либо комментарии как лидер Франции. Мы имеем очень тесные отношения сотрудничества», – добавил он.

Контекст

AUKUS – это трехсторонний договор о безопасности для Индо-Тихоокеанского региона, запущенный 15 сентября 2021 года Австралией, США и Великобританией.

Дипломатические отношения между Францией и Австралией испортились в сентябре прошлого года, когда Австралия подписала соглашение на приобретение атомных подлодок.

Австралия также отменила свою программу Future Submarine Program (FSP) с французской военно-морской группой, чтобы купить 12 подлодок на сумму 56 миллиардов евро.

Это решение разозлило Макрона и его правительство, выразив тревогу относительно соглашения.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон обвинил бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в провоцировании «ядерной конфронтации» с Китаем и заявил, что помог Австралии добиться «свободы и суверенитета» из-за соглашения по поводу подлодок, сообщает ABC News.

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