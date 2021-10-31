Президент Франції заявив про обман з боку прем'єр-міністра Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон упевнений, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон обманув його з приводу нового партнерства у сфері безпеки AUKUS. Слова французького лідера наводить телеканал BFM TV, передає УНН.
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“Я не думаю, я знаю це”, — відповів Макрон на запитання австралійського журналіста, чи вважає президент, що Моррісон збрехав йому. Водночас голова Франції зазначив, що дуже поважає Австралію та її народ.
Контекст
Макрон у четвер провів телефонну розмову з Моррісоном уперше після відмови Австралії від найбільшого оборонного контракту з Францією на постачання підводних човнів. У розмові Макрон зазначив, що одностороннє рішення Канберри відмовитися від контракту на користь іншого проекту “підірвало відносини довіри між двома країнами” та Австралія має “запропонувати конкретні дії, в яких би втілилася воля влади переглянути двосторонні відносини та продовжити спільні дії в Індо-Тихоокеанському регіоні”.
Зокрема, напередодні саміту G20 у Римі, президент США Джо Байден визнав, що Вашингтон повівся “незграбно” щодо Франції у ході формування нового оборонного союзу AUKUS за участю Великої Британії та Австралії.