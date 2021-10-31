Президент Франции заявил об обмане со стороны премьер-министра Австралии

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“Я не думаю, я знаю это”, — ответил Макрон на вопрос австралийского журналиста, считает ли президент, что Моррисон соврал ему. В то же время глава Франции отметил, что очень уважает Австралию и ее народ.

Контекст

Макрон в четверг провел телефонный разговор с Моррисоном впервые после отказа Австралии от крупнейшего оборонного контракта с Францией на поставки подлодок. В разговоре Макрон отметил, что одностороннее решение Канберры отказаться от контракта в пользу другого проекта “взорвало отношения доверия между двумя странами” и Австралия должна “предложить конкретные действия, в которых воплотилась бы воля власти пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе”.

В частности, накануне саммита G20 в Риме президент США Джо Байден признал, что Вашингтон повел себя “неуклюже” в отношении Франции в ходе формирования нового оборонного союза AUKUS с участием Великобритании и Австралии.