Авіаудар росіян по Херсонщині: загинув чоловік
Київ • УНН
В ніч на 26 червня російський авіаудар по селу Таврійське на Херсонщині вбив місцевого жителя 1987 року народження. Керівник ОВА Олександр Прокудін попереджав про загрозу російського авіаудару по кількох населених пунктах регіону.
Через російський авіаційний удар по Херсонщині в ніч на четвер, 26 червня, загинув місцевий житель. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує УНН.
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За його словами, під удар потрапило село Таврійське, що в Білозерському районі.
Поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1987 року народження
До цього він попереджав про загрозу російського авіаудару по Таврійському, Новій Зорі, Галициновому та Томиній Балці.
Нагадаємо
В ніч на 21 червня Херсон зазнав удару - російська армія обстріляла Центральний район міста. Внаслідок "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки. Снаряди влучили у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.
Атаки ворога на Херсонську громаду: четверо поранених, пошкоджені будинки - МВА09.06.25, 16:42 • 2706 переглядiв