Авіаудар росіян по Херсонщині: загинув чоловік

Через російський авіаційний удар по Херсонщині в ніч на четвер, 26 червня, загинув місцевий житель. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує УНН.

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За його словами, під удар потрапило село Таврійське, що в Білозерському районі.

Поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1987 року народження - написав Прокудін.

До цього він попереджав про загрозу російського авіаудару по Таврійському, Новій Зорі, Галициновому та Томиній Балці.

Нагадаємо

В ніч на 21 червня Херсон зазнав удару - російська армія обстріляла Центральний район міста. Внаслідок "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки. Снаряди влучили у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Атаки ворога на Херсонську громаду: четверо поранених, пошкоджені будинки - МВА