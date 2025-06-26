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Авиаудар россиян по Херсонской области: погиб мужчина

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В ночь на 26 июня российский авиаудар по селу Таврическое в Херсонской области убил местного жителя 1987 года рождения. Руководитель ОВА Александр Прокудин предупреждал об угрозе российского авиаудара по нескольким населенным пунктам региона.

Авиаудар россиян по Херсонской области: погиб мужчина

В результате российского авиационного удара по Херсонской области в ночь на четверг, 26 июня, погиб местный житель. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, информирует УНН.

Детали

По его словам, под удар попало село Таврическое в Белозерском районе.

Ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1987 года рождения

- написал Прокудин.

До этого он предупреждал об угрозе российского авиаудара по Таврическому, Новой Заре, Галициново и Томиной Балке.

Напомним

В ночь на 21 июня Херсон подвергся удару - российская армия обстреляла Центральный район города. В результате "прилетов" повреждены многоквартирные дома. В домах повреждены балконы, стены, крыши, выбиты стекла. Снаряды попали в несколько квартир. В одной из них находилась 85-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Атаки врага на Херсонскую громаду: четверо раненых, повреждены дома - МВА09.06.25, 16:42 • 2706 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Херсонская область
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