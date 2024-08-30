Авіаудар рф по Сумах: кількість потерпілих зросла до 11
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по підприємству в Сумах загинули дві жінки, загалом відомо про 11 постраждалих. Атаковане підприємство виготовляло упаковки для дитячого харчування.
Внаслідок російського авіаудару по підприємству в Сумах вже відомо про 11 постраждалих. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН.
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У відомстві розповіли, що станом на 13:15 внаслідок ворожої атаки на підприємство у Сумах в лікарні померла 48-річна жінка.
Тіло ще однієї загиблої 37 років знайшли під завалами.
Кількість потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості зросла до 11
Нагадаємо
Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Сумах, що виготовляє упаковки для дитячого харчування. Згодом 48-річна жінка померла в лікарні від поранень.
У Сумах під завалами знайшли тіло другої жертви авіаудару рф30.08.24, 12:39 • 19973 перегляди