Авиаудар рф по Сумах: количество пострадавших возросло до 11
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по предприятию в Сумах погибли две женщины. Атакованное предприятие изготавливало упаковки для детского питания.
В результате российского авиаудара по предприятию в Сумах уже известно об 11 пострадавших. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что по состоянию на 13:15 в результате вражеской атаки на предприятие в Сумах в больнице умерла 48-летняя женщина.
Тело еще одной погибшей 37 лет нашли под завалами.
Количество пострадавших с травмами различной степени тяжести возросло до 11
Напомним
Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах, изготавливающему упаковки для детского питания. Впоследствии 48-летняя женщина умерла в больнице от ранений.
У Сумах під завалами знайшли тіло другої жертви авіаудару рф30 августа 2024, 09:39 • 15158 просмотров