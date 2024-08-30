Авиаудар рф по Сумах: количество пострадавших возросло до 11

В результате российского авиаудара по предприятию в Сумах уже известно об 11 пострадавших. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 13:15 в результате вражеской атаки на предприятие в Сумах в больнице умерла 48-летняя женщина.

Тело еще одной погибшей 37 лет нашли под завалами.

Количество пострадавших с травмами различной степени тяжести возросло до 11 - подытожили в Офисе генерального прокурора.



Напомним

Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах, изготавливающему упаковки для детского питания. Впоследствии 48-летняя женщина умерла в больнице от ранений.

У Сумах під завалами знайшли тіло другої жертви авіаудару рф