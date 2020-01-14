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Авіакатастрофа в Ірані: Зеленський і Трюдо домовилися про подальші спільні дії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели третю телефонну розмову, під час якої обговорили катастрофу літака українських авіаліній в Ірані, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в ОП, прем’єр-міністр Канади подякував Президенту України за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця трагедії.

Трюдо попросив сприяння Зеленського в діалозі з іранською владою під час ідентифікації тіл загиблих, серед яких є й громадяни Канади, йдеться у повідомленні.

Глава Української держави позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

“Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані”, — наголосив Зеленський і підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

Крім того, співрозмовники підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

"Зеленський і Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Засідання групи відбудеться 16 січня у Лондоні. В цьому контексті сторони зазначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

В Офісі додали, що Президент України та Прем’єр-міністр Канади висловили сподівання на подальшу співпрацю та обмін інформацією щодо розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.

Нагадаємо, Іран заявив про арешти у зв'язку з катастрофою літака МАУ.

Як повідомлялося, 14 січня іранський президент Хасан Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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