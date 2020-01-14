Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях

Как сообщили в ОП, премьер-министр Канады поблагодарил Президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии.

Трюдо попросил содействия Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады, говорится в сообщении.

Глава Украинского государства положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Кроме того, собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбивании самолета.

"Зеленский и Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что Президент Украины и Премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.

Напомним, Иран заявил об арестах в связи с катастрофой самолета МАУ.

Как сообщалось, 14 января иранский президент Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбивание украинского пассажирского самолета.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.