Аварійні відключення світла на Дніпропетровщині та посилення обмежень в 11 областях та Києві вводять в Україні, пише УНН з посиланням на Укренерго.

З 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення електроенергії. У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень