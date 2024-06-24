Киев • УНН
Аварийные отключения электроэнергии и повышенные ограничения потребления были введены с 13:00 до 23:00 во многих регионах Украины из-за недостаточной эффективности предыдущих мер по снижению потребления электроэнергии.
Аварийные отключения света на Днепропетровщине и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине, пишет УНН со ссылкой на Укрэнерго.
С 13:00 в Днепропетровской области применены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 введен увеличенный объем ограничений
Причина - недостаточная эффективность уже примененных облэнерго мер ограничения потребления.