Атаки на уряд продовжуватимуться – Прем'єр-міністр

"Ми протягом останніх 4 місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам і, очевидно, називаємо багато ворогів собі… Ці провокації спрямовані на те, щоб посіяти розбрат й посіяти непорозуміння, зіштовхнути когось лобами - вони будуть продовжуватися. Я думаю, що ці атаки на уряд будуть продовжуватися", сказав Гончарук.

"Мова йде про мільйони доларів в день (корупційні схеми - ред.)", - сказав Гончарук.

Від відзначив, в зв'язку із діяльністю Кабміну щодо боротьби з корупційними схемами, у членів уряду з'являється багато ворогів.

"Ще багато шкідників і покидьків працює в органах державної влади, звичайно, що ми ще не всіх вичистили й не до всіх дотягнулися, але величезна кількість цих людей живе у величезному дискомфорті: вони або вже втратили, або втратять свої корупційні потоки",- додав Гончарук.

Як повідомляв УНН, Зеленський вирішив дати шанс Гончаруку і його уряду.

Нагадаємо, 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших “зливів” з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб “кожен українець відчув реальні зміни”.