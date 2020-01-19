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Атаки на правительство продолжатся - Премьер-министр

Киев • УНН

 • 10343 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Атаки на правительство продолжатся. Об этом сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью на телеканале "Украина 24", передает УНН.

Атаки на правительство продолжатся - Премьер-министр

"Мы в течение последних 4 месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам и, очевидно, называем много врагов себе ... Эти провокации направлены на то, чтобы посеять раздор и посеять недоразумение, столкнуть кого-то лбами - они будут продолжаться. Я думаю, что эти атаки на правительство будут продолжаться", сказал Гончарук.

"Речь идет о миллионах долларов в день (коррупционные схемы - ред.)", - сказал Гончарук.

От отметил, в связи с деятельностью Кабмина по борьбе с коррупционными схемами, у членов правительства появляется много врагов.

"Еще много вредителей и отбросов работает в органах государственной власти, конечно, что мы не всех вычистили и не ко всем дотянулись, но огромное количество этих людей живет в огромном дискомфорте: они или уже потеряли, или потеряют свои коррупционные потоки", - добавил Гончарук.

Как сообщал УНН, Зеленский решил дать шанс Гончарук и его правительства.

Напомним, 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс служба Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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