Атака рф на передмістя Херсона: відомо про загиблого, 5 поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували передмістя Херсона Антонівку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.
Внаслідок атаки російських військ на передмістя Херсона Антонівку загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"російські війська атакували Антонівку. Наразі відомо про шістьох постраждалих місцевих жителів. На жаль, одна людина загинула. До лікарні доставили чоловіків, 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. Також медики "швидкої" на місці надали допомогу 46-річній місцеві жительці", - написав Прокудін.
З його слів, наразі на місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблої.
У постраждалих, за його даними, – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони – під наглядом лікарів.
Армія рф обстріляла магазин у передмісті Херсона: є постраждалі08.10.24, 12:13 • 11857 переглядiв