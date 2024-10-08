Атака рф на пригород Херсона: известно о погибшем, 5 раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали пригород Херсона Антоновку. В результате обстрела погиб один человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
В результате атаки российских войск на пригород Херсона Антоновку погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"российские войска атаковали Антоновку. Известно о шести пострадавших местных жителях. К сожалению, один человек погиб. В больницу доставили мужчин, 53, 48 и 27 лет, а также 42-летнюю женщину. Также медики "скорой" на месте оказали помощь 46-летней местной жительнице", - написал Прокудин.
По его словам, сейчас на месте работают соответствующие службы, которые устанавливают личность погибшей.
У пострадавших, по его данным, - взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Они - под наблюдением врачей.
Армия рф обстреляла магазин в пригороде Херсона: есть пострадавшие8 октября 2024, 09:13 • 7836 просмотров