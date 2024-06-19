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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Атака рф на Львів: мер розповів про стан постраждалих та матеріальні збитки

Київ • УНН

 • 14648 перегляди

Один постраждалий госпіталізований з переломами та осколковими пораненнями після того, як внаслідок нападу Росії на Львів було пошкоджено будівлю науково-дослідного інституту, що завдало збитків на суму понад 20 мільйонів гривень.

Атака рф на Львів: мер розповів про стан постраждалих та матеріальні збитки

У результаті атаки рф на Львів один із постраждалих перебуває в лікарні, є переломи та осколкові поранення. Що ж стосується матеріальних збитків через руйнування - то їх розмір сягає понад 20 млн грн. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону, передає УНН.

Зараз постраждалий знаходиться в лікарні, є переломи та багато осколкових поранень. Є позитивні прогнози, але стан складний. Також, ще один чоловік отримав різані рани. У цілому є дуже багато руйнувань. Фактично знищено офісну будівлю науково-дослідного інституту, який у підпорядкуванні Держпродспоживслужби. Там збитки дуже великі, за попередніми підрахунками, – це понад 20 млн гривень 

- повідомив Садовий.

Він розповів, що також постраждала будівля, в якій знаходились люди, які займались світлом, та пошкоджені приватні будинки.

"Ми вже починаємо виплачувати людям компенсації. За кожне знищене вікно до 12 тисяч гривень, за двері до 18 тисяч гривень. Також дві приватні компанії, які зазнали серйозних збитків, ми дамо по 500 тисяч кожній компанії у вигляді сертифікату", - додав він.

Нагадаємо

Уламки ворожого безпілотника пошкодили адміністративну будівлю науково-дослідницького інституту у Львові, завдавши руйнувань на площі близько 800 квадратних метрів.

Ірина Колеснік

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