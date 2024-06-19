Атака рф на Львов: мэр рассказал о состоянии пострадавших и материальном ущербе

В результате атаки рф на Львов один из пострадавших находится в больнице, есть переломы и осколочные ранения. Что же касается материального ущерба из-за разрушений - то их размер достигает более 20 млн грн. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас пострадавший находится в больнице, есть переломы и много осколочных ранений. Есть положительные прогнозы, но состояние сложное. Также, еще один человек получил резаные раны. В целом есть очень много разрушений. Фактически уничтожено офисное здание научно-исследовательского института, который в подчинении Госпродпотребслужбы. Там убытки очень большие, по предварительным подсчетам, - это более 20 млн гривен - сообщил Садовый.

Он рассказал, что также пострадало здание, в котором находились люди, которые занимались светом, и повреждены частные дома.

"Мы уже начинаем выплачивать людям компенсации. За каждое уничтоженное окно до 12 тысяч гривен, за двери до 18 тысяч гривен. Также две частные компании, которые понесли серьезные убытки, мы дадим по 500 тысяч каждой компании в виде сертификата", - добавил он.

Напомним

Обломки вражеского беспилотника повредили административное здание научно-исследовательского института во Львове, нанеся разрушения на площади около 800 квадратных метров.