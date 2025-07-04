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Атака рф на Київ: аварійно-рятувальні роботи призупинили до завтра

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

У Києві станом на 20:00 всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені та відновляться завтра зранку. Внаслідок масованого удару по столиці постраждали 26 осіб, одна дитина, одна людина загинула.

Атака рф на Київ: аварійно-рятувальні роботи призупинили до завтра

У столиці аварійно-рятувальні роботи призупинені, всі пожежі ліквідовані, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У Києві станом на 20:00 всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені 

- йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, роботи відновлять завтра зранку.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вкотре завдали масованого удару по столиці. Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.

Наразі на одній із локацій надзвичайники призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 т сміття та будівельних конструкцій.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ
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