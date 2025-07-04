Атака рф на Киев: аварийно-спасательные работы приостановлены до завтра
Киев • УНН
В Киеве по состоянию на 20:00 все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены и возобновятся завтра утром. В результате массированного удара по столице пострадали 26 человек, один ребенок, один человек погиб.
В столице аварийно-спасательные работы приостановлены, все пожары ликвидированы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В Киеве по состоянию на 20:00 все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены
По словам спасателей, работы возобновят завтра утром.
Напомним, сегодня российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по столице. В результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Один человек погиб.
Сейчас на одной из локаций чрезвычайники приостановили аварийно-спасательные работы по разбору завалов. Вывезено 1280 т мусора и строительных конструкций.