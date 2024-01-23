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Атака рф на Харків: окупанти повторно били тих же локаціях, є поранені поліцейські

Атака рф на Харків: окупанти повторно били тих же локаціях, є поранені поліцейські

Київ • УНН

 • 23279 перегляди

Російські війська атакували Харків, завдаючи ударів по тих самих місцях, де працювали бригади екстрених служб. Повідомляється про жертви, у тому числі про поранення поліцейських

Російські окупанти після 7 години завдали повторних ударів по тих же локаціях в Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції. Зокрема, є поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів. Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко у Facebook, передає УНН.

Два удари. О 4.00: три ракети по цивільних об’єктах в Харкові та дві по цивільному об’єкту в місті Балаклія. Є потерпілі! О 7:15-7:20 повторні удари по тих же локаціях у місті Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції. Є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів

- написав Тимошко.

Він зазначив, що точні дані щодо потерпілих будуть надані пізніше.

Доповнення

У Харкові внаслідок ранкової атаки російських військ відомо, попередньо, про 3 загиблих та 35 поранених людей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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