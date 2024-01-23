Атака рф на Харьков: оккупанты повторно били по тем же локациям, есть раненые полицейские
Российские войска атаковали Харьков, нанося удары по тем самым местам, где работали бригады экстренных служб. Сообщается о жертвах, в том числе о ранениях полицейских
Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Запорожской области, вызвав разрушения жилых домов - Малашко
российские войска нанесли около 150 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего были повреждены жилые дома. Несмотря на артиллерийские и авиационные удары, которые включали 36 атак с использованием БПЛА, жертв нет.
Число пострадавших из-за утренней атаки на Харьков увеличилось до 35 - ОВА
По данным Харьковской областной военной администрации, в результате утренней атаки на Харьков, Украина, 35 человек получили ранения, в том числе двое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии.
Армия рф ночью сбросила управляемую авиабомбу на Берислав в Херсонской области: есть разрушения
Российская армия ночью ударила управляемой авиабомбой по Бериславу Херсонской области, нанеся значительные разрушения.
В результате ракетного обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализници, где тренировались дети
Спортивный комплекс железнодорожников в Киеве, который посещают более 500 детей, был поврежден в результате ракетного обстрела. На тот момент там не было детей, но один человек получил ранения.
Пострадавших из-за атаки рф на Киев уже 18, одна женщина в реанимации, она жива - Кличко
Виталий Кличко, Киевский городской голова, подтвердил, что во время утреннего нападения на Киев пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Одна женщина находится в реанимации, но жива.
Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, российские войска атаковали Харьков, в результате чего, предварительно, погибли три человека и около 30 получили ранения.
В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано
В Киевской области три человека получили ранения в результате падения обломков российских ракет. По словам Руслана Кравченко, попаданий не было.
Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате утреннего ракетного удара российских войск в Украине погибли пять человек и по меньшей мере 40 пострадали.
россияне ударили по трем общинам Николаевщины: есть раненый
22 января на Николаевщине враг атаковал три общины, в результате один человек получил ранения. Кроме того, из-за падения обломков ракеты загорелось нежилое здание, но пожар удалось быстро потушить.