Атака рф на Харьков: оккупанты повторно били по тем же локациям, есть раненые полицейские

Российские оккупанты после 7 часов нанесли повторные удары по тем же локациям в Харькове, где в то время работали работники ГСЧС и полиции. В частности, есть раненые сотрудники полиции, которые осуществляли разбор завалов. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook, передает УНН.

Два удара. В 4.00: три ракеты по гражданским объектам в Харькове и две по гражданскому объекту в городе Балаклея. Есть пострадавшие! В 7:15-7:20 повторные удары по тем же локациям в городе Харькове, где в то время работали работники ГСЧС и полиции. Есть раненые и погибшие гражданские, ранены сотрудники полиции, которые осуществляли разбор завалов - написал Тимошко.

Он отметил, что точные данные о пострадавших будут предоставлены позже.

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В Харькове в результате утренней атаки российских войск известно, предварительно, о 3 погибших и 35 раненых людях.