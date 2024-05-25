Атака рф на Харків: кількість поранених в "Епіцентрі" зросла до 40
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу будівельного гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові поранення отримали 40 осіб. За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, обстріл був здійснений двома боєприпасами УМПБ Д-30.
У результаті російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" кількість поранених зросла до 40. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
"Кількість поранених в "Епіцентрі" зросла до сорока", - повідомив Терехов.
Додамо
Поруч із місцем влучання розгорнуто роботу штабу слідчого управління, де родичі зниклих безвісти можуть надати свої зразки ДНК для ідентифікації тіл, які можливо будуть знайдені у приміщенні гіпермаркету. Точна кількість постраждалих встановлюється.
За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, обстріл був здійснений двома боєприпасами УМПБ Д-30. Влучання відбулося безпосередньо в приміщення. Одразу зайнялася масштабна пожежа на площі 15 тисяч метрів.
"В приміщенні можуть знаходитись люди. Ми спілкуємося з адміністрацією. Ми знаємо приблизну цифру тих людей, які не виходять на зв’язок. Крім того, там могли знаходитися покупці, однак точна кількість загиблих буде відома лише після того, як закінчиться гасіння пожежі", - зазначив Володимир Тимошко.
Він також додав, що поліція отримала доступ до серверів камер відеоспостереження. Наразі їх передивляються, щоб встановити, де могли знаходитися люди і в якій кількості.
Серед поранених як відвідувачі магазину, так і працівники торговельного закладу.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 35. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.