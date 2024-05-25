Атака рф на Харьков: количество раненых в "Эпицентре" возросло до 40

В результате российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" количество раненых возросло до 40. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

"Количество раненых в "Эпицентре" возросло до сорока", - сообщил Терехов.

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Рядом с местом попадания развернута работа штаба следственного управления, где родственники пропавших без вести могут предоставить свои образцы ДНК для идентификации тел, которые возможно будут найдены в помещении гипермаркета. Точное количество пострадавших устанавливается.

По словам начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко, обстрел был осуществлен двумя боеприпасами УМПБ Д-30. Попадание произошло непосредственно в помещение. Сразу занялся масштабный пожар на площади 15 тысяч метров.

"В помещении могут находиться люди. Мы общаемся с администрацией. Мы знаем приблизительную цифру тех людей, которые не выходят на связь. Кроме того, там могли находиться покупатели, однако точное количество погибших будет известно только после того, как закончится тушение пожара", - отметил Владимир Тимошко.

Он также добавил, что полиция получила доступ к серверам камер видеонаблюдения. Сейчас их просматривают, чтобы установить, где могли находиться люди и в каком количестве.

Среди раненых как посетители магазина, так и работники торгового заведения.

Напомним,

Ранее сообщалось, что в результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 35. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.