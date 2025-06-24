Атака рф на Дніпро забрала життя 7 людей, постраждалих близько 70, серед них - 10 дітей

Кількість жертв атаки рф на Дніпро зросла до семи, близько 70 людей постраждали, у тому числі 10 дітей, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Дніпрі число жертв російської атаки зросло до семи. Постраждалих близько 70. Серед них десятеро дітей. П’ять поранених - "важкі". Лікарі роблять все можливе - написав Лисак.

З його слів, цифри ще уточнюються.

"На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів, - сказак Лисак. - Тому вкотре наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. боОв’язково переходьте у безпечне місце".

"У Самарі двоє загиблих. 9 постраждалих, більшість госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані", - зазначив Лисак.

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